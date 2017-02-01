İşadamı silahlı saldırıda yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alışveriş merkezindeki bir kafeteryada silahlı saldırıya uğrayan işadamı Varol Bayrak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin ikinci katındaki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan işadamı Varol Bayrak, yanına yaklaşan kişinin tabancalı saldırısına uğradı. İlçede hurda işleyen iki fabrikanın ortağı olan Bayrak, sağ ayağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, alışveriş merkezinde panik yaşandı. Varol Bayrak çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli Yılmaz B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. DHA

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