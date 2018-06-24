İşçi ölümleri araştırılıyor

Erzincan’da yüksek gerilim hattının bağlı olduğu direkteki arızayı gidermeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak vefat etti.

Olay Ezincan’ın Tercan ilçesindeki Mercan Beldesi’nde meydana geldi. Elektrik direğindeki arızayı gidermek üzere bölgeye giden Aras Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinden Mürsel Güneş (42) isimli işçi, yüksek gerilim hattının olduğu direkteki elektrik akımına kapılarak yere düştü. Acil Servis ekiplerince olay yerinden alınarak, Tercan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mürsel Güneş bütün müdahalelere rağmen vefat etti. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ‘iş cinayeti’ olarak adlandırılan olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bölgedeki STK’lar bu tarz ölümlerin araştırılmasını ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının takipçisi olacaklarını belirtti.

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