İşçilerin çilesi bitmiyor

Karadeniz’e fındık tarlalarında çalışmak için Güneydoğu Anadolu’dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, yaşıtlarının aksine yaz tatilinde ailelerinin zorlu hayat şartlarının yükünü çekiyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık hasadı sürerken, bölgeye aileleriyle gelen mevsimlik işçiler dere kenarlarına kurdukları derme çatma çadırlarda hayatını sürdürüyor. Kadınlar, taşıdıkları suyla, açık alanda yaktıkları ateş üzerinde yemeklerini pişirip yine aynı ateş üzerinde kaynattıkları suyla çamaşırlarını yıkıyor. Ekmeklerini imece usûlü yapan kadınlar, bu işlerde ter akıtırken ya da tarlada çalışırken çocuklar kardeşlerinin bakımını üstleniyor, gündelik işlerde ailelerine yardım ediyor. Mayıstan beri aileleriyle farklı bölgelere gitmek zorunda kalan, evlerine ise Ekim ayının başında dönecek olan çocuklar, eğitim hayatlarını da sağlıklı şekilde sürdüremiyor. Mevsimlik tarım işçilerinden Mehmet Ceyhanlı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tehlike altındayız. Hemen yanımızdaki yoldan tali yol olmasına rağmen arabalar 100 kilometre hızla geçiyorlar. Çalışma şartlarımız zor, kazancımız da iyi değil.” diye konuştu. Haber Merkezi

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