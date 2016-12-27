IŞİD operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulunduğu öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA