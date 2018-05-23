İşini yapana soruşturma

Antalya, Ergene ve Dilovası’nda, 2011-2016 yılları arasında kapsamlı bir araştırma yapan Sağlık Bakanlığı, sebze ve meyvede kullanılan pestisitin isimli ilâç kalıntısının, normal değerlerin çok üzerinde olduğunu ve bunun da kansere yol açtığını tesbit etti.

Ancak bu sonuçlar bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmış değil. Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a, kansere sebep olan ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca gizlendiğine dair yazı dizisi dolayısıyla soruşturma açıldı.

Şık’ın olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yaptığı geniş çaplı bir araştırma yer alıyordu. Şık’a göre halktan gizlenen araştırmada insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aştığı ortaya çıkmıştı.

KHK’lı akademisyen yaşanan olayı Twitter hesabından duyurdu: “Bir akademisyenin aslî sorumluluğu devlete ya da kurumlara değil halka karşıdır. Bu sorumluluk içinde olduğumuz şartlarda ne kadar aşındırılmış ve baskı altına alınmış olsa da hatırlamamız gereken gerçek şudur: Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz.”