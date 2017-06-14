İskenderli deresinde korkutan balık ölümleri

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bulunan İskenderli deresinde çevre kirliliğinden dolayı balık ölümlerin gerçekleştiği iddia edildi.

Kaynarca İlçe girişinden başlayan ve Acarlar Longozuna kadar devam eden İskenderli deresinde çevre kirliliğinden dolayı balık ölümleri görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar Gölce Mahallesi'nden geçen derenin köpürdüğünü devamında ise Sarıköy Köprüsünde balık ölümlerinin meydana geldiği söylediler. Geçen yıl da dere köpürdükten sonra balık ölümleri meydana gelmişti. DHA

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