Ispanak tarlada kaldı

İzmir’in Foça ilçesinde, çiftçiler ıspanağı maliyetine bile satamadıklarını belirtip, toplamıyor.

Tarlalarda kalan yüzlerce dönüm ıspanak, çürümeye terk edildi. Foça’nın kırsal Gerenköy Mahallesi’nde ıspanak üreticileri dertli. Toplam 1000 dönüm arazide ıspanak yetiştiren üreticiler, gübre, ilâç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın, böyle giderse gelecek yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanacağını ileri sürdü. Gerenköy Mahallesi’ndeki 90 dönüm tarlasında ıspanak yetiştiren Mustafa Kahraman, “Çiftçi ekiyor, bakımını yapıyor, büyütüyor. Dönümüne en az bin 300 lira para harcıyor, ama ürünü tarlada kalıyor. Devlet, ‘pahalandı’ diye soğan, patates depolarını basıyor, ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor. Seneye ıspanak ekimi de olmayınca, otomatik olarak pahalılaşacak. Üretimde dengesizlikle fiyatlar tavan yapacak.’’ diye konuştu.