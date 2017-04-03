Isparta’da korkutan deprem

Isparta’nın Gelendost İlçesi yakınlarında Richter Ölçeği’ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, merkez üssü Isparta’nın Gelendost ilçesi yakınları olan Richter Ölçeği’ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.34’te, 18.6 kilometre derinlikte kaydedilen deprem ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına neden olmadı. DHA

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