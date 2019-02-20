Isparta’da uhuvvet buluşması

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, “O kadar halis, kahraman kardeşleri bana veren Isparta, taşı da, toprağı da bana ve belki Anadolu’ya mübarek olmuş. İnşaallah hem Anadolu’ya hem âlem-i İslama neşrettikleri Nur tohumları birer rahmete mazhar olur, sümbül verir” dediği bu mübarek şehirde, şefkat kahramanları hanımlar tarafından düzenlenen kahvaltı programı büyük bir şevk ve istekle gerçekleştirildi.

Programın temel amacı uhuvvetti arttırmak ve ortak paylaşımları çoğaltmak oldu. Öyle ki edilen sohbetler ve okunan Risale-i Nu’rla bereketlenen yiyeceklerin kalanlarını dolaplara sığdırmakta zorlanıldı.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dediği gibi “Kur’ân-ı Hakim’in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvettir” Bu uhuvveti pekiştirmek adına bu ve bunun gibi aktiviteler dar geniş demeksizin her dairede arttırılmalı ve ihlası gözeterek insanların şevklenmelerine vesile olmalıdır.

Yemek duasını yapıp Rabbimizden ‘lezzeti şükür için isteyen kullardan’ olmayı dilerken bir saat tefekkürün bir sene ibadet manası taşıdığını düşünerek birlikteliğimize anlam katmayı hedefledik.

Programın sonunda herkesin birbirine “Allah razı olsun” dualarında bulunmaları ihlası kazanmak için dört düsturdan birincisi olan “Doğrudan doğruya rıza-yı İlahiyi maksad yapmalısınız” düsturunu bizlere hatırlattı. Uhuvvet ve iştiyak daim olsun.

Isparta - Merve Ulu/Semanur Sert