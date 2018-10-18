İsrail yıkmaya devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde El-Bire kentindeki El-Haşimiye semtine baskın düzenledi. İsrail güçleri, daha sonra semtte bulunan Hamis Mutriya isimli Filistinliye ait 4 katlı binayı yıktı. Birkaç yıl önce inşa edilen binanın boş olduğu belirtildi. İsrail'in daha önce, Mutriya'ya evin C bölgesinde "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkım uyarısı gönderdiği ifade edildi. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor. AA

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