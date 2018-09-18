İstanbul’a içim yanıyor

Restorasyon Uzmanı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Dünya Miras Listesi’ndeki İstanbul surlarının, ihmal ve ilgisizlik nedeniyle içler acısı bir durumda olduğunu belirtti.

Tarihi yarımadadaki eserlerin durumu ve eksikler konusunda Ahunbay, “72 yaşındayım. Her zaman ümitle geleceğe baktım. Ülkemin aydınlığa ulaşacağına, insanlarımızın tarih doku ve çevreyi koruyacaklarına inandım. Ne yazık ki, cehalet devam ediyor. İstanbul’un durumuna içim acıyor, içim yanıyor, moralim bozuluyor. Bize emanet kalan mirası katlediyoruz” diyor.

Surlar harap durumda

İstanbul’un göç ve nüfus patlamasının basıncı altında ezildiğini vurgulayan Prof. Ahunbay, en çok da İstanbul Surları’nın durumuna üzülüyor ve Milliyet’e yaptığı açıklamalarda şunları diyor: “İstanbul surları, dünya mirası ve evrensel değer taşıyan kültürel miraslar arasında. Antik şehri sınırlayan bir öge olarak Ortaçağ’dan kalan bölümler var. Elimizde bulunmaz bir hazine söz konusu ancak biz bu hazineyi koruyamıyoruz. Surların birçok bölümü harap durumda ve olası büyük depremde birçok kule ve sur duvarı yıkılma riski taşıyor.”