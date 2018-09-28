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İstanbul'a önemli uyarı: 'Dikkatli ve tedbirli olun'

28 Eylül 2018, Cuma 21:33
İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın ülkenin batı kesimlerini etkilemesi tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sistemle birlikte İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak metrekareye 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış düşmesi bekleniyor.

Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli), Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50 ile 100 kilogram/m2) yağış beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Tropik fırtınaya dikkat

Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, pazar sabahı itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesi bekleniyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'deki tropik fırtınanın doğuya doğru hareket ederek, pazar sabah saatleri itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesi öngörülüyor.

Rüzgar, pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Güney Ege'de güneyli yönlerden, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde 60 ila 80 km/saatte esecek. Kıyı Ege'de ise zaman zaman şiddetli fırtına halinde esecek rüzgarın, 90 ila 120 km/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesiyle kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, istanbul, tropik fırtına
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