İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği İstanbul’da, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

İstanbul’da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent kenelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi. Kar yağışı nedeniyle stanbul’daki termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor. Öte yandan Ankara’da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları yollarda hazır bekletildi. AA

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