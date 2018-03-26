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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İstanbul'da 3 ilçede 20 saatlik su kesintisi yaşanacak

26 Mart 2018, Pazartesi 12:40
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00’dan 27 Mart 2018 Salı günü sabah 06:00’ya kadar 3 ilçeye su verilmeyecek.

İSKİ’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00 ile 27 Mart Salı günü saat 06.00 arasında, 20 saat süreyle Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı bölgelerine su verilemeyecek.

Kesintiden, Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal mahalleleri,

Beylikdüzü ilçesinde de Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu mahalleleri etkilenecek.Pendik ilçesinde 26 Mart Pazartesi günü saat 22.00 ile 27 Mart Salı günü saat 10.00 arasında, 12 saat süreyle kesinti yapılacak. Kesintiden Kaynarca, Doğu, Bahçelievler, Batı, Yenimahalle, Yeşilbağlar ve Sapanbağları mahalleleri etkilenecek.

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