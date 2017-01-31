İstanbul'da 3 katlı bina çöktü!

İstanbul Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi'nde daha önce boşaltılan 3 katlı binada çökme meydana geldi.
Beyoğlu'nda, kontrollü yıkım çalışması süren metruk bina kısmen çöktü.
Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki 3 katlı binada, yıkım çalışması devam ettiği sırada çökme meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Olay sırasında caddede bulunan ve binadan fırlayan cam ve taş parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA