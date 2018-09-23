İstanbul’da 30 saatlik kesinti

İski, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İSKİ’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi” kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı’nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.” (Kesinti yaşanacak bölgeleri öğrenmek için: http://www.iski.istanbul/web )

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