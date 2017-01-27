İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi

​İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı bölgelerine, 30 Ocak Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece, Bahçelievler, Esenyurt, Büyükçekmece ve Kağıthane'nin bazı mahalleleri 30 Ocak'ta elektrik alamayacak. Elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle: Küçükçekmece'de 09.00-11.00 saatlerinde, Tevfi̇kbey Mahallesi, 2304. Sokak, 1. Çakır Sokak, 1. Çelebi Sokak, 6. Fatih Sokak, Göremen Sokak, 1. Irmak Sokak, Kami̇l Efendi̇ Sokak, 1. Keski̇n Sokak, 1. Kumru Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, 4. Mutlu Sokak, Özler Sokak, Sami̇ Paşa Caddesi, Saray Sokak, Şehi̇t Recep Sokak, Tez Başaran Çıkmazı Sokak, Yakut Sokak ve civarı. Bahçelievler'de 10.00-12.00 saatlerinde, Si̇yavuşpaşa Mahallesi, Vi̇şne Sokak ve civarı. Esenyurt'ta 10.00-12.00 saatlerinde, Süleymani̇ye Mahallesi, 769. Sokak, 746. Sokak, 770. Sokak ve civarı, aynı gün 13.00-15.00 saatlerinde Süleymani̇ye Mahallesi 776. Sokak ile 773. Sokak ve civarı. Büyükçekmece'de 10.00-12.00 saatlerinde, Türkoba Mahallesi, Güldefne Sokak, Yeşi̇lli̇k Sokak, İlgi̇li̇ Sokak, Açelya 4 Sokak, Akasya 2 Sokak, Akdut Sokak, Alacam Sokak, Alıç Sokak, Asma 2 Sokak, Bağlar 1 Caddesi, Bahar 3 Sokak, Cevi̇z Sokak, Çam 3 Sokak, Çayır Sokak, Çi̇lek 3 Sokak, Çi̇men 4 Sokak, Defne 3 Sokak, Demet 2 Sokak, Erguvan Sokak, Eri̇k Sokak, Fesleğen 2 Sokak, Geli̇nci̇k 3 Sokak, Gül 3 Sokak, Kaktüs 3 Sokak, Kamelya 3 Sokak, Ihlamur 4 Sokak, Hanımeli̇ 5 Sokak, Kasımpatı Sokak, Kayın Sokak, Kayısı Sokak, Keki̇k Sokak, Kekli̇k 1 Sokak, Kestane Sokak, Kızılcık Sokak, Kumru 3 Sokak, Ladi̇n Sokak, Lale 2 Sokak, Lavanta Sokak, Leylak Sokak, Menekşe 4 Sokak, Meşe 3 Sokak, Manolya 4 Sokak, Mi̇moza 2 Sokak ve civarı. Kağıthane'de 10.00-12.00 saatlerinde, Nurtepe Mahallesi, Havadar Sokak, Çi̇lekli̇ Caddesi ve civarı. AA

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