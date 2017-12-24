"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

İstanbul'da 6 bin 277 bekçi adayı yazılı sınava girdi

24 Aralık 2017, Pazar 12:37
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'a alacağı 2 bin mahalle bekçisi için başvuran 9 bin 979 adaydan, şartları yerine getirerek mülakatları geçen 6 bin 277 kişi yazılı sınava girdi.

İstanbul'da 39 ilçe kaymakamlığı aracılığıyla yapılan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılın ilk çeyreğinde eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayacak 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için; 7 bin 645'i lise, bin 157'si ön lisans, bin 170'i lisans ve 8'i yüksek lisans mezunu toplam 9 bin 979 kişi başvuru yapmıştı.

3 BİN 702 KİŞİ MÜLAKATLARDA ELENDİ

Adaylara kaymakamlıklarda kurulan komisyonlar tarafından mülakat yapıldı. Mülakatlar 13 Aralık'ta sona erdi. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, boy uzunluğu tutmayan, boy kilo endeksine uygun olmayan ve son 1 yıl içerisinde İstanbul'da yaşamadığı tespit edilen 3 bin 702 kişi mülakatlarda elendi.

6 BİN 277 ADAY YAZILI SINAVA HAK KAZANDI

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan, başvuru için gerekli fiziki özellikleri taşıyan ve sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan 6 bin 277 aday başarılı sayılarak yazılı sınava hak kazandı. Sözlü sınavları geçerek yazılı sınava hak kazanan adaylardan 4 bin 779'u lise, 764'ü ön lisans, 731'i lisans ve 3'ünün ise yüksek lisans diplomasına sahip olduğu öğrenildi.

50 SORU, 1 SAAT SÜRE

Bugün de mülakatları geçen bekçiler yazılı sınavda ter döktü. Bekçi adayları sınav salonlarına tek tek üst aramasından geçirildikten sonra alındı. Gözetmenler sınava katılan adaylara uyulması gereken kuralları tek tek hatırlattıktan sonra saat 10.00'da yazılı sınav başladı. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltildi. Sınav 11.00'de sona erdi. Sınava girenlerden bazıları soruların kolay olduğunu söylerken, bazıları ise zorlandıklarını dile getirdi.

DHA

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    299. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni KHK’de iç savaş maddesi

    AKP anketinde ilk kez sıra değişti

    Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

    İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

    Almanya’da terör davaları beş kat arttı

    Çalışma Bakanı, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

    İstemezlerse askere gitmeyecekler

    Çiftlik Bank'a ikinci şok!

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

    'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

    Taşeron işçiler için şartlar belli oldu

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu

    İki yeni KHK yayımlandı

    OHAL Komisyonu şeffaf olsun

    Amerikan halkı da destek vermedi

    Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

    Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

    Çeyrek altınla yarışır hale geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL Komisyonu şeffaf olsun
    Genel

    İki yeni KHK yayımlandı
    Genel

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadir Tuncay
    Genel

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatler fertlerin suçunu yüklenmez
    Sefa KILIÇ

    “Sizi bana Allah gönderdi”
    Genel

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler
    Faruk ÇAKIR

    Haklının ve haksızın mücadelesi
    Nursena Demir

    Arkadaşım kedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.