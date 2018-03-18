İstanbul'da 7 ilçede 13 farklı adrese terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda eğitim aldıktan sonra kente gelen kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katıldıkları, eğitim alarak İstanbul'a geldikleri değerlendirilen ve PKK/KCK mensuplarına yönelik milis-işbirlikçi faaliyet yürüten şahısların yakalanması amacıyla 18 Mart günü 7 ilçede 13 farklı adrese operasyon düzenlendi." Operasyonda, 7 şahsın yakalandığı, adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. AA

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