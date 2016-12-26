İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında 7 ilçede 28 Aralık'ta elektrik kesintisi yaşanacak

Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 28 Aralık'ta elektrik verilemeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre: Ataşehir'de 09.00-17.00'da, Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi 48., 49., 47., 44., 51., Mareşal Fevzi Çakmak, Seyitnizam, Ulu Önder, 46. , 77., Toplum, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak. Beykoz'da 09.00-13.00'da, Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Sokak, Göztepe Mahallesi Sardunya, Kartopu, Karanfil, Çamlık Çıkmazı, Çamlık, Filiz Çıkmazı, Şakayık Çıkmazı, Şakayık, Orkide, Palmiye, Oya Çiçeği, Menekşe, Akkavak, Begonya, Yonca, Susam, Yasemin sokaklarına, Göksu Mahallesi Şakayık, Karanfil, Yasemin, Menekşe sokaklarında, 13.30-17.00'da, Acarlar Mahallesi 39., 2., 13,, 10., sokaklarında, Gümüşsuyu Mahallesi Işık, Çağla, Kirazlıyayla sokaklarında, Göztepe Mahallesi Sardunya, Ladin Çıkmazı, Kartopu, Kaktüs, Akkavak, Çamlık sokaklarında, Göksu Mahallesi Ladin Çıkmazı, Kaktüs Çıkmazı, Akkavak, Sardalya, Çamlık sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kadıköy'de 09.30-17.30'da, Merdivenköy Mahallesi Akşemsettin, Fahrettin Kerim Gökay, Ortabahar, Hızırbey, İpekyolu, Demirli Çıkmazı, Lütfiye sokaklarına, 10.30-17.00'da, 19 Mayıs Mahallesi Saray Sokak, 12.30-14.30'da, Osmanağa Mahallesi Mühürdar Sokak, Kartal'da 09.00-18.00'da, Atalar Mahallesi sokaklarına elektrik verilemeyecek. Şile'de 10.00-17.00'da, Sofular Mahallesi Mezarlık Altı Sokak, Alacalı Mahallesi Harmanlar Sokak, Yazımanayır Mahallesi Gülen, Nisan, Öner, Oya, Petek, Ozanlar sokaklarında, Sortullu Mahallesi Sortullu, Yeşilkır, Ocak, Kemer sokaklarında, Osmanköy Mahallesi Osmanköy, Mimar Sinan, Esentepe, Dost sokaklarında, Ağaçdere Mahallesi Ağaçdere, Çınarcık, Armutlu, Elvan sokaklarında, Tekeköy Mahallesi Nahiye Sokak, Şuayipli Mahallesi Nurhayat Sokak'ta, Ümraniye'de 09.00-17.00'da, Tatlısu Mahallesi Akdağ, Turgut Özal, Seyhan, Reyhan, Hatboyu sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. Üsküdar'da 09.00-12.00'da, Zeynep Kamil Mahallesi Körbakkal, Balcılar Yokuşu, Mehmet Alipaşa, İnadiye Camii, Bolahenk Nuri Çıkmazı, Şair Zati, Büyük Selimpaşa, Tabaklar Camii Çıkmazı, Nalçacı Hasan, İnadiye Mezarlık, Devran, Körbakkal Çıkmazı, Aşçıbaşı Mektebi, Tabaklar Külhanı, Nasrettin Hoca, Dr. Fahri Atabey, Hünnap, Mahalle Cami, Divitçiler sokaklarında, Ahmediye Mahallesi Büyük Selimpaşa, Gündoğumu sokaklarında, 13.00-17.00'da, Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu, Dr. Burhanettin Üstünel sokaklarına, Validei Atik Mahallesi Dr. Fahri Atabey, Boybey, Köprülü Fazılpaşa, Kartalbaba, Yamacı, Artbahçe, Lokmacıoğlu, Bağcı Odaları, Miroğlu, Lami Çelebi Çıkmazı, Alacaminare sokaklarına, Selamiali Mahallesi İspir Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak. AA

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