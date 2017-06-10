İstanbul'da AVM'de yangın

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında tadilat sırasında yangın çıktı.

6 katlı AVM'nin içini yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ortaköy, Beşiktaş ve çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol edilirken duman tahliye çalışmaları sürüyor. DHA

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