İstanbul'da banka soygunu

Kartal'da bir banka şubesi, silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki banka şubesine gelen ve başında kask bulunan soyguncu, güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Banka çalışanlarından, veznedeki paraları çuvala doldurmasını isteyen soyguncu, daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine banka şubesine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Soyguncunun yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Çalınan paranın miktarının sayımın ardından netleşeceği bildirildi. AA

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