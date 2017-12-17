İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, 17.00'den itibaren D-100 Güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar- Harem ayrımından itibaren Fenerbahçe Ülker Stadı'na kadar gelen Güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım) ile Bağdat Caddesi'nin, (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Okunma Sayısı: 413

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.