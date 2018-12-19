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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İstanbul'da beklenen yağış başladı

19 Aralık 2018, Çarşamba 14:10
Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

Alınan bilgiye göre özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, internet sitesinden sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmede bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını duyurdu.

Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde başta Sarıyer olmak üzere kar yağışının devam ettiği görüldü.

Bazı bölgelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçlarının konuşlandırıldığı dikkati çekti.

Kentin Anadolu Yakası'nda ise özellikle Tuzla ve civarında devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da bazı bölgelerdeki gün içinde beklenen sıcaklıklar Üsküdar, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe 5-7, Beykoz 3-5, Bakırköy, Bahçelievler, Eyüpsultan, Beylikdüzü 2-4, Sarıyer 3-5 derece olarak tahmin ediliyor.

Ayrıca kentte kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Sakarya'da sağanak

Bu arada, Sakarya'da gece saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sapanca ilçesindeki Kurtköy ve Mahmudiye derelerinde ise su seviyesi yükseldi.

Şiddetli yağış yüzünden D-100 kara yolunun Beşköprü mevkisinde de trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor. 

İstanbul istikametine giden sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. 

Kara yolları ekipleri, bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. 

Anadolu Otoyolu'nda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü. Sağanak nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerliyor.

Polis ekipleri, güzergahtaki denetimlerini sürdürüyor.

AA

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