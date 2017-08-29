İstanbul'da beklenen yağış...

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürdü 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü.

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KAĞITHANE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.

TAKSİM MEYDANI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.

TAKSİM TÜNELİNİ SU BASTI

Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

DOLAPDERE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI SU BASKINI

İstanbul'da kuvvetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Dolapdere'de yağışla birlikte yollar dereye döndü. Su baskının yaşandığüı bir sokakta vatandaşın aracını kurtarmaya çalışaması kameralara yansıdı. Suda yüzen aracı vatandaşın yüzdürmesi dikkat çekti.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın sahilindeki vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağış etkili olmaya devam ederken bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı.

FIRTINADAN UÇAN BAYRAĞI GENÇLER KALDIRDI

İSTANBUL'da yağış etkili oluyor. Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı. Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.

BEYOĞLU'NDA SOKAKLAR IRMAĞA DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgarla birlikte bazı sokaklar yağmur sularıyla doldu. Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki Çıksalın Sokak'ta yağmur sularının akışı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Yüksek bir yerden çekilen görüntülerde yağmur sularının eğimli olan sokağın aşağısına doğru hızla akması görülüyor.

EMİNÖNÜ’NDE KUVVETLİ YAĞIŞ

EMİNÖNÜ'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.

ŞİDDETLİ YAĞMUR OKMEYDANI'NDA ETKİLİ OLUYOR

D-100 karayolu Okmeydanı Mevkii'nde etkili oluyor.

BEYOĞLU'NDA SOKAKLAR IRMAĞA DÖNDÜ

İSTANBUL'da etkili olan yağış ve rüzgarla birlikte bazı sokaklar yağmur sularıyla doldu. Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki Çıksalın Sokak'ta yağmur sularının akışı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Yüksek bir yerden çekilen görüntülerde yağmur sularının eğimli olan sokağın aşağısına doğru hızla akması görülüyor.

ÜSKÜDAR SAHİLYOLU GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar sahil yolu bazı noktaları yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağmur kazalara da neden oldu. Sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çıktı. Kazada hafif yaralana sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR SU BASAN YOLDA KALDI

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Şişli'de bulunan Odesa Bulvarını su bastı. Çağlayan istikametinde meydana gelen su baskınında 3 araç suyun içinde kaldı. Aracını iterek suyun içinden çıkartan bir sürücü, “Ne geri çıkabildim, ne ileri gidebildim, ortada kaldım. Araç su aldı, çalışmıyor. Tamirci çağıracağım" dedi. Herhangi bir uyarı işaretinin bulunmadığı yola ilerleyen bazı araçlar da yolda kaldı. Suyun tahliye edilmesini bekleyen sürücüler, sonuç alamayınca yoldan geri manevra yaparak çıktı. Su basan yola giren bir vatandaş uyarı levhası konulmamasından şikayet ederek “Maalesef yolda kaldık. Böyle durumlarda uyarı levhası olsa bu sıkıntıyı çekmeyiz. Bekleyeceğiz, arkası da doldu, burada kaldık" dedi. Aracının başında bekleyen bir vatandaş ise “Akıllanmadık, yine rezillik. Hep aynı şeyler. Geçen yağmurda da Dolapdere'de kaldım" diye konuştu. Aracı suda kalan bir esnafın aracın içindeki malları başka bir araca yükledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ellerinde kazmalarla kapanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Bu çalışmalar yetersiz kalınca, suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri geldi.