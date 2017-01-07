İstanbul'da bugün de metrolar sabaha kadar çalışacak

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün de metrolar sabaha kadar çalışacak.

​İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle metroların sabah 06:00'ya kadar çalışacağı açıklandı. İstanbul genelinde devam eden etkili kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. İstanbul'da gece çalışanların ulaşımda zorluk yaşanmaması için metroların sabah 06:00'ya kadar, Marmaray'ın gece 01:00'e kadar çalışacağı duyruldu. Metrobüs seferlerinin de arttırılacağı ve gece 00:00'dan sonra her yarım saatte bir şeklinde olacağı bildirildi. DHA

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