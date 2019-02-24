İstanbul'da çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Yeşilköy Havalimanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı 66 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre THY, İstanbul'da dün etkili olan ve bugün de devam eden kar dolayısıyla bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi, Yeşilköy Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı yurt içi-yurt dışı toplam 66 seferini iptal etti.

İstanbul Havalimanı ile Kurtköy Havalimanı'daki uçuşlarda herhangi bir iptal söz konusu olmazken, uçaklara buzlanmayı önleyen "de icing" uygulaması nedeniyle seferlerde 30 dakikalık gecikme yaşanıyor.