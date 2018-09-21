"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

İstanbul'da Cuma Hutbesi'ni turistler de kendi dilinde dinleyebilecek

21 Eylül 2018, Cuma 11:45
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen "İBB Simultane" uygulaması, Cuma namazına gelen turistlere Arapça ve İngilizce dillerinde anlık tercüme hizmeti veriyor.

İstanbul, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Turistlerin ilk duraklarından biri olan Sultanahmet Cami’nde İBB tarafından geliştirilen “İBB Simultane" uygulamasıyla ücretsiz çeviri hizmeti veriliyor. Cuma namazı öncesinde hazırlıklarını yapan İBB ekipleri, uygulamanın tanıtımını yaparak nasıl kullanılacağına ilişkin turistlere broşürler dağıtıyor.

UYGULAMAYI KULLANANLARA KULAKLIK HEDİYE EDİLİYOR

Öte yandan uygulamayı kullanan turistlere, cep telefonlarına uyumlu kulaklık da hediye ediliyor. Cami içerisinde oluşturulan özel odada, İBB tarafından görevlendirilen İngilizce ve Arapça tercümanlar, okunan Cuma hutbesini anlık olarak bu dillere çeviriyor. Bu sayede turistler o haftanın hutbe konusunu ve verilen mesajı dinliyor.

YAPAY ZEKA İLE TERCÜMANSIZ ÇEVİRİ YAPILACAK

Hâlihazırda sadece Sultanahmet Cami’nde uygulanan sistemin, İstanbul’daki diğer tarihi camilerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca sistemin tercümana ihtiyaç duymadan otomatik tercüme yapabilmesini sağlayacak yapay zeka sistemi için çalışmalar sürüyor.

İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Yazılım Koordinatörü olarak görev yapan Erek Saykılı, "Öncelikli amacımız tercümanlar olmadan da farklı dillerde tercüme yapılmasını sağlamak. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

UYGULAMAYI 25 BİN KİŞİ KULLANDI

Saykılı, "İBB Simultane uygulaması aslında canlı yayın yapan bir platform. Şu ana kadar 25 bin kişinin kullandığı uygulamayı, yaklaşık 17 bin civarında kişi indirdi. Yayınlarımız İBB fiber sunucuları üzerinden direkt yayın yapılarak anında yayın oluşturuluyor. Bütün vakit namazlarında yapılan yayınlara, cuma günleri Arapça ve İngilizce yayınlar eklendi" diye konuştu.

Sultanahmet'e her yıl milyonlarca turist geldiğini belirten Saykılı, "Özellikle İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yaparak onlara daha güzel hizmet vermeyi amaçlıyoruz. İBB ekipleri uygulamayı anlatan broşürler dağıtıyor. Kullanıcılar broşürdeki kare kodu okutarak veya "simultane" yazarak uygulamayı telefonlarına veya tabletlerine indirebilirler" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler: İBB, Sultanahmet, cami, Cuma Hutbesi, İngilizce, Arapça
Okunma Sayısı: 34
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

    'Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları başlatılacak'

    Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

    'Batının baskısı Rusya-Çin ilişkilerini güçlendiriyor'

    YPG'nin Suriye'de sivillere yönelik şliddeti devam ediyor

    Dünya devletlerinden İsrail'e Doğu kudüs tepkisi

    Yeni Ekonomi Programı'na göre dolarda dalgalanma devam edecek

    Vietnam Devlet Başkanı Quang vefat etti

    Dünya Yemen'i unuttu

    Kepekli besin diyabet riskini azaltır

    Öğretmen açığı 117 bini geçti

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor

    El uzatılmayan yoksul kalmasın

    Çıray’dan Erdoğan’a: Manipülasyonun kralını yapıyor

    İdlib uzlaşmasından Suriye de memnun

    İsrail Gazze'de uçurtma uçuran gençlere hava saldırısı düzenledi

    Yeni Program ne diyor; ekonomistler nasıl değerlendiriyor?

    Fenerbahçe'den Avrupa'ya kötü başlangıç

    ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

    Beşiktaş, Avrupa Ligi Grubu'nda ilk sıraya yerleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in başörtüsü açılımı
    Genel

    Öğretmen açığı 117 bini geçti
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın kullarını, Allah’tan korumak mı?
    Genel

    Dünya Yemen'i unuttu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf en baştan başlasın
    Genel

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor
    İsmail TEZER

    Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din, mutlak galebe edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.