İstanbul'da elektrik kesintisi

Ataşehir, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Şile ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine, 14 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 17.00 arasında, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 54, 50, 1, 101, 3, 10, 5, Yeditepe, 6, 4, 15. sokaklarda, Kadıköy'de 09.00 ile 18.00 arasında Acıbadem Mahallesi Çiftlik, Umut, Lise Yolu, Çiçekli sokaklarda, 10.30 ile 15.00 arasında 19 Mayıs Mahallesi Yazar ve Bölen sokaklarda kesinti yapılacak.

Pendik'te 10.00 ile 18.00 arasında, Dumlupınar Mahallesi Nurettin Topçu Sokak, Sancaktepe'de 09.00 ile 12.00 arasında Kemal Türkler Mahallesi Özgün ve Sümer sokaklar elektriksiz kalacak.

Şile'de 01.00 ile 07.00 arasında Kumbaba Mahallesi Güneş Sokak, Çavuş Mahallesi Üsküdar, Plaj Yolu, Pazar, Falih Rıfkı Atay ve Ağva sokaklarda, Balibey Mahallesi Kıran, Balkan, Karanfil sokaklarda, Ağva Merkez Mahallesi Göztepe, Dumlupınar, Şile, Ahmet Yesevi, Evliya Çelebi, Santral, Site, Yeniçağ, Ptt, Yeni Cami, Leman, Alper, Postacı Hasan Uzun, Kara Ağaç, Park, Sarraf, Mihrap, Soydan, Karaköy sokaklarda, 09.00 ile 18.00 arasında Balibey Mahallesi Fener, Mercan Köşk, Duman, Öğretmen, 23 Nisan, Menekşe, Karanfil, Böğürtlen, Usta, Sahil, Yahşibey, İncir, Duygu, Zeytin, Portakal, Taşkan, Kiraz, Vişne, Istakoz, Erik, Dalga, Dalgıç ve Dalyan sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Ümraniye'de 09.00 ile 17.00 arasında, Necip Fazıl Mahallesi Genç, Yavuz, Yeşilırmak sokaklar, 09.00 ile 18.00 arasında, Esenşehir Mahallesi Kürkçüler Sokak, Esenkent Mahallesi Kalem, Filika sokaklar, 12.00 ile 13.30 arasında, Çakmak Mahallesi Adalar, Bağdat, Varan sokaklar, 13.30 ile 15.00 arasında, Çamlık Mahallesi Bakla, Kenevir , Balcı, Gülendam, Sarızeybek sokaklar, 15.00 ile 16.30 arasında, Çakmak Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş, Albayrak sokaklar, Mehmet Akif Mahallesi Tavukçuyolu, Şanlı, Elalmış sokaklar, 10.00 ile 14.00 arasında Altınşehir Mahallesi Kanarya, Beyaz Karanfil, Sakarya, Sinem, Soran, Tuna, Atlas, Cesur, Çiğdem sokaklar, Tepeüstü Mahallesi Dampsan, Azim, Hacı Bayram, Yenilik, Öztürk, Hürmet, Çayırbaşı ve Doğanevler sokaklar elektrik alamayacak.