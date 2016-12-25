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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İstanbul'da elektrik kesintisi

25 Aralık 2016, Pazar 22:58
Anadolu yakasında 9 ilçeye yarın elektrik verilemeyecek.

İstanbul'un Anadolu yakasında yarın 9 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine yarın elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 37, 48. ve 93. sokaklar, Yavuz Sultan Selim, 41, 43. ve 44. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 2. sokaklar, Ulu Önder, 141. sokaklar, Yeditepe, 97. sokaklar ile Karadeniz Sokak, 10.00-16.30 saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya, Ülker, Ali Ay, Yüksel, Rüstemağa sokaklar, 13.00-17.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu, Yedi İklim, Mevlana, Albayrak, Sakarya, Oruçlu, Serkan, Kuşkonmaz, Anadolum, Şebnem sokaklar.

Çekmeköy'de 09.00-18.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Şevval Sokak.

Kadıköy'de 09.00-12.30 saatlerinde Bostancı Mahallesi Emin Alipaşa, Gümüşçü, Bostanlararası, Kitapçı Mehmet Süleyman, Bostan Tariki, Levent, Bağdat, Cami, Çağlar, Kitapçı Mehmet Süleyman, Tayyareci Resmi, Vukela, Prof. Ali Nihat Tarlan sokaklar, Koşuyolu Mahallesi Ali Nazime, İsmail Paşa, Süleyman Nazif, İstiklal, Koşuyolu, Cenap Şahabettin, Salih Omurtak sokaklar, 10.00-15.00 saatlerinde Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker sokaklar.

Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Kurtdoğmuş Mahallesi Sümbül Sokak.

Sancaktepe'de 09.00-14.00 saatlerinde Veysel Karani Mahallesi Asıltürk, Dal sokaklar, Hasanpaşa Mahallesi Davet Sokak.

Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Baydar, Reis, Kübra, Kevser, Manyas, Makber, Adem, Kadı sokaklar.

Şile'de 09.00-18.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Elbiz, Mezgit, Sena, Tülay, Hale, Melek, Genç, Yalçın, Koçak, Dostlar, Körfez, Uzunkum, Çardak, Çakıl, Dalyan, Dalgıç, Kiraz, Üzüm, Taşkan, Önder, İsmet Ay, Ağlayankaya, Sultan, Sanatçılar, Bektaş, Caner, Göçmen, Hüner sokaklar.

Ümraniye'de 10.00-16.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Berker, Demetbağı, Kayhan, Barlas, Azade, Yücesoy, Fulya, Baturalp sokaklar.

Üsküdar'da 09.00-17.00 saatlerinde Bulgurlu Mahallesi Sağlam, Aygül, Kısacık sokaklar, 09.30-17.00 saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Sokak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Vuslat, Hanzade, Sevinçli, Yeşil Karadeniz, Görele, Giresun, Türkmen, Ağasar, Ağasar Çıkmazı, Bahçelievler Mahallesi Güvercin Sokak."

AA

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