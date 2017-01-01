İstanbul'da elektrik kesintisi

Anadolu yakasındaki 8 ilçenin bazı bölgelerinde, 3 Ocak'ta elektrik kesintisi yapılacak

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde, 3 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre; Ataşehir'de 09.00 ile 17.00 arasında Ferhatpaşa Mahallesi 33, 35, 27, 31, 38, 17, 15. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 9, 4, 6, Yeditepe ve Anadolu sokaklar elektrik alamayacak. Beykoz'da 12.00 ile 15.00 arasında, Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat Sokak, 13.00 ile 16.00 arasında Çengeldere Mahallesi Külliye, Yeşilvadi, Akasya, Geyik ve Cihan sokaklar, 14.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi Çelenk, Meşe, Gündoğdu, Atlas ve Şehzade sokaklar elektriksiz kalacak. Çekmeköy'de 11.00 ile 14.00 arasında Merkez Mahallesi Yakut, Süleymaniye, Enes, Berat, Üsküdar sokaklarına, Pendik'te 09.00 ile 12.00 arasında Çamlık Mahallesi Leylak Sokağa, 10.00 ile 18.00 arasında Ballıca Mahallesi Okul Sokağa elektrik verilemeyecek. Elektrik kesintisi uygulanacak diğer yerler ve kesinti saatleri şöyle: "Şile'de 09.00 ile 18.00 arasında Ağva Merkez Mahallesi Plaj, Cansever, Cihannur, Deniz, Özçiçek, Yakuplu, Rıhtım, Hatıra, Korkut Bey, Gülnaz ,Sağlık, Öğretmenler, Güzelyalı, Dirayet, Hasret, Kuzey, Hendek, Doktor, Beyaz Gelincik, Karaköy, Soydan, Sarraf, Park, Kara Ağaç, Ahmet Yesevi, Şile sokaklar. Tuzla'da 09.00 ile 11.00 arasında Orhanlı Mahallesi Okyanus, Duru, Gurbet, İrfan, Demokrasi, Çayırlar, Gölbaşı, Fettah Başaran, Adnan Menderes, Barınak, Ayazpınar, Ünver, Seçkin sokaklar. Ümraniye'de 10.00 ile 13.00 arasında Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe, Feza, Alemdağ, Egemen, Katibim, Yemen, Gazali sokaklar. Üsküdar'da 09.00 ile 12.00 arasında Kısıklı Mahallesi Sarıgazi Sokak, Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme, Bülbül, Etiler, Tutkun, Gürpınar, Bağcılar, Hasat ve Bulgurlu sokaklar, 09.30 ile 15.00 arasında Bulgurlu Mahallesi Sağlam ve Kısacık sokaklar." AA

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