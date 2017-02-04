İstanbul'da elektrikler kesilecek

İstanbul Avrupa yakasındaki 5 ilçede 6 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 6 Şubat Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00 - 11.00, Bahçelievler ilçelerinin bazı mahallelerinde ise 10.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Büyükçekmece ilçesinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında, aynı ilçenin bazı sokaklarına ise 11.00 - 13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. Aynı gün, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek. AA

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