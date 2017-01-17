"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

İstanbul'da gece yarısı yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı

17 Ocak 2017, Salı 14:11
İstanbul Bebek’te gece yarısı hareket halinde yanarak bir süre ilerledikten sonra refuje çarparak duran otomobilin arka koltuğunda bir erkek cesedi bulundu.

Polis cesedin Barış Furkan A.(19)’a ait olduğunu tespit etti. Gencin ailesi Barış Furkan A.’nın uyuşturucu kullandığını akşam saatlerinden beri haber alamadıklarını söyledi. Polis esrarengiz olayda talihsiz gencin cesedinin Adli Tıp Kurumu’nda incelendiğini kesin ölüm sebebinin belli olacağını söyledi.

YANARAK İLERLEDİ REFUJE ÇARPARAK DURDU

Bebek, Günaydın yolu sokak üzerinde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda görgü şahitleri hareket halinde bir aracın yanarak ilerlediğini bir süre sonra refuje çarparak durduğunu söyleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdüğünde arka koltukta bir ceset olduğunu fark ettiler.

İstanbulda gece yarısı yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı

ÖLEN KİŞİ ARKA KOLTUKTA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada yanan aracın arka koltuktaki cesedin 19 yaşındaki Barış Furkan A.’ya ait olduğunu tespit etti. Talihsiz gencin tamiratta olan babasına ait olan aracı alarak dolaşmaya çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede Barış Furkan A.’nın daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı olduğunu tespit etti.

POLİS KAYITLARINA ’ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK GEÇTİ

Esrarengiz olay polis kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak geçti. Barış Furkan A.’nın cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemede Barış Furkan A.’nın vücudunda ölüme sebep olabilecek bıçak, silah gibi bir yara izi olup olmadığı tespit edilecek. Yetkilililer bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini, adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından soruşturmanın yönleneceğini belirttiler.

DHA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddianame hazırlandı: Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor

    Doğum gününde toprağa verildi

    Teröristin yakalandığı evde ilginç not!

    Western Avustralya'daki en güzel cami...

    Erdoğan, yakalanan teröristle ilgili konuştu

    Kilisede Kur'an-ı Kerim okundu

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"

    Diyanet'ten satranç fetvası

    Ülke nüfusundan fazla turisti ağırladı: 30. Lem'a, İsm-i Kuddûs ve İstanbul...

    Malezya uçağını arama çalışmaları sonlandırıldı

    Diyarbakır'da terör: Saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!

    Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

    Ortaköy saldırısını gerçekleştiren terörist hakkında dikkat çeken detaylar...

    18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

    Millet vekilini arıyor

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

    İsrail işgalindeki Filistin camileri

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gerginlik ve tedirginlik niye?
    Genel

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı
    Akif ARSLAN

    Dini siyasete âlet etmek
    Genel

    Millet vekilini arıyor
    Cevher İLHAN

    Demirel, İncirlik’i ABD’ye kapatmıştı
    Genel

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"
    Genel

    Diyanet'ten satranç fetvası
    Faruk ÇAKIR

    Bindiğiniz dalı kesmeyin
    Ahmet BATTAL

    Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.