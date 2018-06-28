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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İstanbul'da geceden olumsuz manzaralar

28 Haziran 2018, Perşembe 09:15
İstanbul genelinde genelinde şiddetli yağış yüzünden rögarların tıkanması çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintilerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında, kent genelinde rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokağı'nda rögarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi.

Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

Su birikintilerinde birçok araç mahsur kaldı

Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle çok sayıda otomobil zarar gördü.

Davutpaşa'da bir alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy İncirli ve Galeri alt geçitlerinde bir metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kağıthane'deki Sadabad Polis Merkezi'ni de su bastı.

Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Sarıyer İstinye Ergenekon Sokağı'nda yola devrilen bir ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Anadolu Yakası da şiddetli yağıştan olumsuz etkilendi

Ayrıca, Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve birikintileri meydana geldi.

Yağışın etkili olduğu Kadıköy D-100 karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda derin su birikintileri oluştu. Bundan dolayı ilerlemekte zorluk çeken araçlar nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu görüldü. Bazı araçlar, motorlarına su girmesi yüzünden arızalanarak yolda kaldı.

Uçaklar Bursa'ya yönlendirildi

Etkili yağış, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Podgorica, Madrid ve Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek üzere havalanan üç THY uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Yeşilköy ve Kurtköy Havalimanlarına inemeyince Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

AA

Etiketler: istanbul, hava durumu, yağış
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