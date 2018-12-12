İstanbul'da ilk kar yağışı

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı gözlemlendi.

Merhaba ilk kar! Hoş geldin! Kar nimettir İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, şehirde ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor. Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor. AA

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.