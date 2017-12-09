İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon: Gözaltılar var!

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 86

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.