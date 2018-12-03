İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

İstanbul Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tramvay tek yönde hizmet veriyor.

İstanbul Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler tek yönde yapılıyor. Hattın Yusufpaşa durağı çıkışında Topkapı istikametindeki rayda, henüz belirlenemeyen nedenle kırık meydana geldi. Bunun üzerine seferler, tek yönde durduruldu. İETT, mağduriyet yaşanmaması için 6 otobüs devreye soktu. Otobüsler, Beyazıt ile Fındıkzade arasında tramvay hattında hizmet veriyor. Tramvay hattındaki duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Meydana gelen arızanın giderilmesi ekiplerin çalışması sürüyor. AA

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