İstanbul'da kaçak göçmen teknesi yakalandı

İstanbul Valiliği, dün akşam kaçak göçmenlerle açılan teknenin yakalandığını açıkladı. Teknede 276 kaçak yakalanırken göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 3 Türk gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada," Dün saat 23.50'de Selimpaşa'da bir tekneyle göçmen kaçakçılığı yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. Üzerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneye Valiliğimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilerek saat 06.00'da Büyükdere'ye intikal ettirilip gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Teknede yapılan sayımda 276 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 Türk vatandaşı tespit edilmiştir. 3 Türk göçmen kaçakçısı ve düzensiz göçmenlerin yasal işlemlerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla SG Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı gemi/bot komutanlıkları ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak devam edilmektedir" denildi. AA

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