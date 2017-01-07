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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

07 Ocak 2017, Cumartesi 12:32
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Kar kalınlıkları 07.00 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy'de 8-13 santimetre, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir ve Maltepe'de 15-20 santimetre, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye ve Çekmeköy'de 20-25 santimetre, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca ve Aydos'ta 35-40 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi, geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar, Beyaz Masa ekipleri tarafından yönlendirildi.

Metrobüs seferleri artırılırken, metro 06.00'ya, marmaray 01.00'e kadar hizmet verdi.

Mahmutbey gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı.

Bölge trafik ekipleri TEM otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirirken atık yönetim ekipleri de İstanbul geneli ana yollarda bulunan üst geçitlerde ve metrobüs üst geçişlerinde tuzlama çalışmaları yaptı.

Karayolları ve Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri de söz konusu çalışmalar kapsımında 26 bin 264 ton tuz ve 10 ton solüsyon kullandı.

Zeytinburnu Spor Salonunda 741 evsiz vatandaş da belediye ekiplerince misafir edilerek ihtiyaçları gideriliyor.

AKOM WhatsApp İhbar hattına 8 bin müracaat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) WhatsApp İhbar Hattına geceden bu yana gelen yaklaşık 8 bin müracaatın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince değerlendirildiği bildirildi.

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, 0552 153 00 34 numaralı AKOM WhatsApp hattına yaklaşık 10 bin ihbar geldi. Beyaz Masa çalışanları tarafından gerçek olduğu tespit edilen yaklaşık 8 bin ihbara ekip sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

AA

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