"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

İstanbul'da kar kapıda

18 Aralık 2018, Salı 16:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında bu akşam, İstanbul'da ise yarın kar bekleniyor.

İstanbul'da halen sağanak olarak görülen yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağı, yarın ise ilin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafif olarak görülen sağanak, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla metrekareye 24 saatte 30-50 kilogram yağış bırakacak.

Yağışların yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleriyle kentin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışla fırtınanın meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Marmara'nın batısındaki yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yüksek kesimlerde bu gece ve yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor

Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerde bu gece ve yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Kentte bu akşam ve yarın yer yer kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 km\s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor."

Sağanak akşam kuvvetlenecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda ise kentte halen hafif olarak görülen sağanağın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği kaydedildi.

Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı belirtildi.

AA

Etiketler: istanbul, kar
Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mansur Yavaş: Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’na teşekkür ederim

    Şehit polis ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Geyik avcısına ilginç ceza

    Cenevre'de gündem Suriye

    İstanbul'da kar kapıda

    4476 kişi göç ederken öldü

    Yemen'deki çok ağır bilanço kısmi ateşkesle telafi edilebilecek mi?

    'Biz 2200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz'

    Antalya'daki yağışlarla Türkiye'deki günlük yağış rekoru kırıldı

    Şeyma yaşananların herkes tarafından duyulmasını istiyor

    Çin'e uluslararası alanda tepkiler devam ediyor

    Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyonu hakkında ABD'den açıklama

    Yemen'de tarihi gün

    Tonlarca hamsi yola saçıldı

    Türkiye'nin en büyük 3 özel şirketi belli oldu

    Üretim azaldı işsizlik arttı

    Aynı kovandayız

    Oyun bağımlılığı kamburlaştırıyor

    Suya düşen cihazlardan veriler nasıl kurtarılır?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Artık sabrımız kalmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna
    Faruk ÇAKIR

    “Said Nursî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile okudum”
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz
    Genel

    Şeyma yaşananların herkes tarafından duyulmasını istiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasinin şer’î delilleri nelerdir?
    Genel

    Tonlarca hamsi yola saçıldı
    Genel

    Aynı kovandayız
    Risale-i Nur'dan

    İnsan “inkâr” ile nasıl yaşayabilir?
    Atilla YILMAZ

    İhtimaller üzerinden Said Nursî ve Meryem Weld

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.