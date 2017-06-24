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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İstanbul'da korkutan patlama!

24 Haziran 2017, Cumartesi 09:35
İstanbul Bakırköy'de bir iş yerinde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.

Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı sokakta çalışma başlattı.

AA

Etiketler: istanbul, bakırköy, patlama
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