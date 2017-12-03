İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy semtinde bir iş yerinin beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baraj Yolu'ndaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bir süre devam eden çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilen yangına ilişkin soğutma çalışmaları sürüyor. AA

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