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İstanbul'da Marmaray, Metro ve Avrasya Tüneli için flaş karar

06 Ocak 2017, Cuma 21:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy,Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Ayrıca Marmaray seferleri de gece saat 01:00'a kadar uzatıldı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

Kar nedeniyle şehir içi yollarda olumsuzluk yaşanmazken, cuma trafiği nedeniyle köprülerde yoğunluk gözlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şehrin merkezine ulaşması bekleniyor. TEM Ahmediye mevkisinde iki tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kazaya İtfaiye ve Yol Bakım kar kürüme ekipleri müdahale etti. Son 2 saatte İstanbul genelinde 28 hasarlı kaza meydana geldi, bu nedenle yollarda yoğunluk yaşandı. İBB ekipleri Karayolları ekipleriyle TEM Otoyolunda çalışmalarını sürdürüyor."

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için AKOM koordinasyonunda karla ve kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

AKOM İhbar Hattı yoğun ilgi görüyor

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kışın olumsuz şartlarını vatandaşların iş birliğiyle aşmak için kurduğu 0552 153 00 34 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'nın yoğun ilgi gördüğü bildirildi.Birkaç saat içerisinde bine yakın mesaja cevap veren AKOM yetkilileri, ihbarların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hattın ihbar dışında kullanılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşlar, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzlukları, ALO 153 BEYAZ MASA'nın yanı sıra, AKOM WhatsApp İhbar Hattı'na da bildirebiliyor.

Metro ve Avrasya Tüneli

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar uzatıldığını açıkladı. 

Marmaray seferleri uzatıldı 

Ayrıca İstanbul'da kar nedeniyle Marmaray'da seferlerin gece saat 01:00'a kadar devam edeceği açıklandı. 

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