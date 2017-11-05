İstanbul'da midibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

İstanbul'da, D100 karayolu Harem istikameti Bostancı mevkisinde, Balıkesir'deki bir düğünden dönen kişileri taşıyan 34 NA 0268 plakalı midibüs kontrolden çıktı. Bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan midibüs devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan kişiler ve diğer yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayda 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Bu arada kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde seyir halinde olan polis aracına bir otomobil arkadan çarptı. Yaralanan bir polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA

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