İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da birçok adrese ‘FETÖ/PDY soruşturması’ kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent genelinde ‘FETÖ/PDY soruşturması’ kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. DHA

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