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İstanbul'da otogarda yangın: Her iki yönde metro seferleri durduruldu!

01 Şubat 2017, Çarşamba 22:21
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının otobüsten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının otobüsten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Yangın nedeniyle metro istasyonu kapatıldı. Her iki yönde metro seferleri yapılamıyor.

İki otobüs kullanılamaz hale geldi

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangında, özel bir firmaya ait iki otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'daki otogarın alt kısmında otobüslerin park edildiği alanda yan yana duran iki otobüste, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada, yolcuların dumandan etkilenmemesi için metro araçları bir süre otogar istasyonunda durmadı.

AA - DHA

Etiketler: istanbul, otogarı
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