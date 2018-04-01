İstanbul'da polis servis aracı devrildi: 5 polis yaralandı

İstanbul'da Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 5 polis yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindeki polis servis aracı henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 polis, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü. AA

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