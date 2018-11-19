İstanbul’da sabah namazının saati değişti

İstanbul Müftülüğü, sabah namazına katılımı kolaylaştırmak gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nca alınan karar doğrultusunda ezan ve namaz saatini değiştirdi.

Müftülükten yapılan açıklamada, “İleri saat uygulaması sebebiyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin taleplerine cevap vermek üzere dün (19 Kasım 2018) pazartesi sabahından itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır” denildi. Yeni uygulama doğrultusunda İstanbul’da sabah ezanı dün sabah 06.20’de okundu, sabah namazı ise 06.50’de kılındı. Sputnik’in haberine göre, diğer illerdeki sabah ezanı ve namaz saatlerini de müftülükler belirleyecek.

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