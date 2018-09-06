İstanbul'da sağanak hava trafiğini aksattı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilköy Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.
İstanbul Avrupa Yakası'nda öğleden sonra başlayan yağış, Bakırköy'de de etkili oldu.
Sağanak, Yeşilköy Havalimanındaki seferlerin kısa süreli aksamasına yol açtı. Özellikle iniş için alçalan uçaklar nedeniyle havalimanında yoğunluk meydana geldi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan yer hizmetleri görevlileri ile uçaklara yükleme yapan işçiler, apronda zaman zaman zor anlar yaşadı.
Bazı çalışanların yağmurlukla önlem aldığı görüldü.
AA