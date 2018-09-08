İstanbul'da sağanak ulaşımı vurdu

İstanbul'un iki yakasındaki birçok ilçede gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İstanbul'un her iki yakasında etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Avrupa Yakası'nda da yağış devam ederken, Fatih ve Topkapı civarında ise dolu yağışı etkili oluyor. Güngören, Davutpaşa, Bayrampaşa ve Eminönü bölgelerinde derinliği yaklaşık 1 metreyi bulan su birikintileri oluştu. Araçlarda mahsur kalan sürücü ve yolcuları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Topkapı alt geçidi ve Fatih Ulubatlı'da TEM'e bağlanan kavşak yoğun su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin bu bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak, trafikte de aksamalara neden oluyor. Bazı araçlar, yoğun su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu Silivri'de de sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.

Toplu taşımada aksama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle TF1-TF2 teleferik hatları ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında yaşanan aksamanın giderildiğini bildirdi.